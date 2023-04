Homem cai em valão após base de ponte ceder no Rocha

Base de ponte desmoronou e homem caiu no rio - Foto: Divulgação

Um homem de 49 anos caiu em um valão após base de ponte ceder no bairro do Rocha, em São Gonçalo, no início da madrugada desta quarta-feira (26). Devido à queda, ele teve o braço esquerdo fraturado.

O incidente aconteceu em um rio na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, próximo ao número 722. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da uma da manhã para o resgate. O acidentado foi estabilizado e, com uso da prancha, içado pela guarnição de bombeiros.

A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Após medicado, ele recebeu alta nesta manhã.