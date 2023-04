Prefeitura abre inscrições para participar da Feira de Artesanato em Itaboraí

Estão abertas as inscrições para participar da Feira de Artesanato, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí. Destinada aos artesãos do município, as inscrições ficarão abertas até às 17h do dia 27 de abril (quinta-feira). Para fazer a inscrição basta preencher o formulário eletrônico ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, no Centro, das 8h às 17h.

Para participar é preciso ter idade acima de 18 anos, residir no município com comprovação de documento, possuir carteira do artesão ou enviar vídeo e foto comprovando e ter disponibilidade de expor dentro do horário estabelecido. O regulamento foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Itaboraí, no dia 20 de abril.

No ato da inscrição é necessário informar RG, CPF, comprovante de residência no próprio nome, carteira do artesão ou vídeo demonstrativo da técnica artesanal. O credenciamento possui vigência para o ano de 2023.Os inscritos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: técnica artesanal; criatividade, estética e acabamento e tempo de atuação. Os artesãos terão seus trabalhos classificados e avaliados pela Comissão Avaliadora composta pela Secretaria Municipal de Cultura e o representante da cadeira de Artes Visuais do Conselho de Políticas Culturais de Itaboraí, todos devidamente qualificados.

O resultado será divulgado no Diário Oficial do município, com prazo de até cinco dias após o fim das inscrições. Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, essa iniciativa visa fomentar a economia local e dar oportunidade para os fazedores de cultura do município.

"Temos muitos artesãos na cidade e decidimos apoiá-los na comercialização dos seus produtos. Tenho certeza que a feira será um sucesso, visto a qualidade dos itens e a boa localização", disse o secretário.

O projeto 'Espaço do Artesão' acontecerá ao lado da Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e será inaugurado no dia 1º de maio, a partir das 18h, por conta do feriado do Dia do Trabalhador. Posteriormente, aos finais de semana, de sexta-feira a domingo, das 18h às 22h.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e apoio institucional da Leste. Ao todo, são 20 barracas padronizadas e com identidade visual, com a dimensão do tabuleiro de 1,20 metros por 80 centímetros e 2,20 de altura. A cada final de semana, 20 artesãos terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos em um espaço bem localizado, com iluminação, segurança e infraestrutura, num esquema de rodízio.

A Feira de Artesanato de Itaboraí foi idealizada e criada com o propósito de incentivar a atividade e gastronomia artesanal, valorizando o artista itaboraiense, além de proporcionar a atividade cultural, criativa e econômica com geração de trabalho e renda. Artesanato é a expressão espontânea da cultura popular, manifestada por meio de objetos produzidos manualmente ou com ajuda de equipamentos e ferramentas, elaborados por um indivíduo ou grupo, utilizando matéria-prima natural e/ou reciclável, regional, técnicas tradicionais, expressando simbologias.

A Secretaria Municipal de Cultura fica localizada na Travessa Espírito Santo, nº 431, Centro.

Serviço

Inscrições para Feira de Artesanato de Itaboraí

Dia: até 17h do dia 27 de abril

Local: Secretaria Municipal de Cultura ou pelo formulário eletrônico

Endereço: Travessa Espírito Santo, nº 431, Centro

Formulário: https://forms.gle/ZdPGXZnpXFXrtSReA