Obras no Engenho do Mato avançam e parte do trânsito será liberado nesta semana

As obras de drenagem e pavimentação na Região Oceânica de Niterói avançam. Nesta terça-feira (25), o ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, e o prefeito em exercício, Milton Cal, vistoriaram as frentes de trabalho de Serra Grande, Maravista e o serviço de macrodrenagem da Avenida Irene Lopes. Durante a visita foi confirmado que um trecho da via, que está fechada para o transporte público, será reaberto na próxima quinta-feira. Na obra de urbanização do Engenho do Mato 75 ruas já receberam rede de drenagem e 15 delas a pavimentação. Em Serra Grande e Maravista está 100% concluída a rede de drenagem e está faltando a pavimentação de 27 das 68 vias contempladas. Hoje foi pavimentado um trecho da Rua Angelina Petrópolis.

“Após três semanas de trabalho intenso na Praça do Engenho do Mato, os ônibus voltarão a trafegar pela via, já na próxima quinta-feira. A Rua São Sebastião é uma das ruas mais importantes do Engenho do Mato e vai receber agora as obras, permitindo que a drenagem das ruas transversais a ela desaguem nessas grandes galerias. Tem sido um trabalho muito intenso de todos os operários e engenheiros, que trabalharam muito nos finais de semana para adiantar essa parte mais difícil da obra e nesta semana a Av. Irene Lopes Sodré será reaberta” salientou Rodrigo Neves.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói reiterou que são obras depois de prontas, vão mudar a qualidade de vida das pessoas e valorizar o patrimônio dos moradores e reforçou que o plano de infraestrutura da Região Oceânica vai transformar o Engenho do Mato da mesma forma como foi feita em localidades como: Santo Antônio, na Fazendinha, no Bairro Peixoto, Boa Vista, no Cafubá, Maralegre, Piratininga e muitas outras.

“Nós sabemos que toda obra gera transtorno para os moradores, mas podemos garantir que no final todos serão recompensados. Os moradores dessas regiões esperavam por essas intervenções, que estão sendo feitas com todo o cuidado. É uma obra grande e delicada, mas o resultado final será muito positivo para todos”, explicou o prefeito em exercício, Milton Cal.

Com o avanço das as obras no Engenho do Mato da Avenida Irene Lopes Sodré, o tráfego de veículos foi modificado em algumas ruas do entorno. A Avenida Irene Lopes Sodré ficou interditada nos dois sentidos no trecho entre a Praça do Engenho do Mato e a Rua Honduras, com proibição de estacionamento e desvio para veículos leves e pesados nas ruas do entorno.

Os veículos leves estão sendo desviados pelas ruas São Sebastião, Quarenta e Um, Trinta e Seis, Quarenta e Augusto Gomes da Silva Sobrinho, que está funcionando em sistema de siga e permitindo que os motoristas se desloquem nos dois sentidos contornando o trecho interditado. As ruas Quarenta e Trinta e Nove operaram em mão única, no sentido Várzea das Moças e Praça do Engenho do Mato, respectivamente. O novo trajeto e locais para linhas de ônibus serão anunciados na quinta-feira.