Frente fria traz chuva para o Rio de Janeiro nesta semana

A cidade do Rio de Janeiro está se preparando para enfrentar uma frente fria que chegará na próxima quarta-feira (26). De acordo com o Alerta Rio, esse temporal trará aumento de nebulosidade ao longo do dia e chuvas moderadas e isoladas durante a noite, acompanhadas por ventos moderados.

Na quinta-feira (27), a frente fria passará pelo oceano, mantendo o tempo instável na cidade. Haverá previsão de chuvas moderadas e isoladas em qualquer momento do dia, com ventos moderados e temperaturas em declínio, variando entre 29°C e 17°C. A chuva poderá ultrapassar 5 mm/h.

Na sexta-feira (28) os ventos úmidos vindos do oceano manterão o céu nublado sobre a cidade, com previsão de chuva fraca e isolada em qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 16°C.

Já no sábado (29) a nebulosidade será reduzida e não há previsão de chuva. A cidade poderá desfrutar de um dia mais seco, com temperaturas variando entre 30°C e 20°C.