Operações nas zonas Oeste e Norte do Rio contabilizam três baleados, seis presos e um morto

Uma operação nas comunidades do Sapo, 48, Santo André, Fumacê , Triângulo, Batan, Batanzinho e Muquiço, na Zona Oeste da cidade, foi realizada por agentes do 14º BPM (Bangu), nesta segunda-feira (24), com o objetivo de impedir as práticas de roubos de carga e de veículos.

Os policiais trocaram tiros com criminosos na comunidade do Fumacê. Dois suspeitos foram presos. Um deles foi ferido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Além disso, foram apreendidos no local, um revólver, um rádio transmissor e entorpecentes.

Na comunidade do Muquiço , cinco suspeitos de tráfico de drogas foram presos . Com eles, foram encontrados três rádios transmissores, um carregador de rádio e grande quantidade de entorpecentes.

Já na Zona Norte do Rio, a operação foi realizada nas comunidades Furquim Mendes e Dique no bairro Jardim América. Houve intenso confronto armado e três criminosos ficaram feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas um não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital. Os policiais apreenderam duas pistolas, um rádio transmissor e uma motocicleta.