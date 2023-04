Estátua de Ayrton Senna tem placa furtada em Copacabana

Mais um caso de vandalismo com monumentos dedicados a personalidades históricas foi registrado no Rio de Janeiro. Desta vez, a estátua em homenagem ao piloto Ayrton Senna, no calçadão de Copacabana, na Zona Sul da cidade, teve a placa de identificação furtada.

A estátua de bronze fica localizada na Avenida Atlântica, em frente ao Hotel Copacabana Palace, em um dos trechos mais movimentados do bairro, tanto por cariocas, como por turistas. O que não impediu a ação dos vândalos.

Quem passeia pela orla da Zona Sul do Rio costuma se deparar com estátuas de algumas celebridades. Porém, muitas delas tiveram suas placas ou detalhes furtados ao longo dos anos. Entre elas estão Carlos Drummond de Andrade em Copacabana; Chacrinha, no Jardim Botânico; e Clarice Lispector; no Leme e Cazuza; no Leblon.