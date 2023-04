Ana Castela ultrapassa Marília Mendonça e se torna sertaneja mais ouvida do Spotify

Ana Castela também é dona da música mais ouvida no Spotify Brasil: ‘Nosso Quadro’ - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ana Castela também é dona da música mais ouvida no Spotify Brasil: ‘Nosso Quadro’ - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Ana Castela, de 19 anos, conquistou um novo recorde na carreira. A "boiadeira" está dominando o cenário sertanejo e se tornou oficialmente a cantora do gênero mais ouvida do Brasil no Spotify, ultrapassando a saudosa Marília Mendonça.

Castela, atualmente, acumula cerca de 13,5 milhões de ouvintes mensais, seguida pela ‘Rainha da Sofrência’, que obtém 13,4 milhões na principal plataforma de áudio, numa diferença de mais de 40 mil entre uma e outra. O topo geral, por sua vez, continua sendo liderado por Anitta, que possui mais de 21,6 milhões no mesmo período

A cantora também é dona da música mais ouvida no Spotify Brasil: ‘Nosso Quadro’, e possui outras seis canções entre as 50 mais consumidas pelo público, em parceria com artistas como Israel e Rodolffo, Weley Safadão, Naiara Azevedo, entre outros.