Em depoimento, cirurgião aponta problema que levou à amputação do braço de passista

Um cirurgião que participou da operação de retirada de miomas e histerectomia da passista Alessandra dos Santos Silva, de 35 anos, prestou depoimento na 64ª DP (São João de Meriti) nesta terça-feira (25). Na ocasião, ele citou um problema vascular da paciente após os procedimentos que pode ter levado à amputação do braço esquerdo da mesma.

Segundo o médico, a decisão pela amputação do membro foi tomada pela equipe do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante o depoimento, o cirurgião detalhou o procedimento realizado no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, e explicou que inicialmente foi feita a retirada de 19 miomas, totalizando 2,5kg. No entanto, o quadro da paciente agravou-se com uma hemorragia interna, levando a uma nova cirurgia culminando na histerectomia.

Posteriormente, identificou-se um problema vascular, o que levou à transferência da paciente para um novo hospital especializado neste tipo de tratamento. Nesse novo hospital, decidiu-se pela amputação do braço esquerdo.

Além do cirurgião Gustavo Machado, outros dois médicos do Hospital da Mulher também se colocaram à disposição dos investigadores e foram ouvidos pela polícia. O prontuário médico de Alessandra no Hospital da Mulher foi recebido na 64ª DP e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais. A passista também já prestou depoimento e, após as oitivas, vai avaliar a necessidade dos depoimentos dos profissionais envolvidos no pós-operatório da paciente.