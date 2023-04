Mattel lança primeira versão da boneca Barbie representando uma pessoa com Síndrome de Down

A Mattel apresentou, nesta terça-feira (25), sua primeira versão da boneca Barbie representando uma pessoa com Síndrome de Down.

Para a mais nova Barbie, a empresa informou que trabalhou em estreita colaboração com a National Down Syndrome Society no formato, características, roupas, acessórios e embalagens da boneca para garantir que ela represente com precisão uma pessoa com Síndrome de Down.

A nova boneca faz parte da linha Mattel Barbie Fashionista, que visa oferecer às crianças representações mais diversas de beleza e combater o estigma em torno das deficiências físicas.

“Isso significa muito para nossa comunidade que, pela primeira vez, pode brincar com uma boneca Barbie que se parece com eles”, disse Kandi Pickard, presidente e CEO da NDSS em um comunicado.

As Barbies Fashionistas anteriores incluiam uma boneca com uma perna protética, uma com aparelhos auditivos, outra que vem com uma cadeira de rodas e uma boneca com vitiligo.

A Mattel recentemente adotou uma abordagem mais inclusiva para sua icônica marca Barbie de 64 anos. Mas a empresa há muito enfrenta críticas por dar às meninas um modelo de corpo feminino com proporções irrealistas.

A mais nova boneca Fashionista apresenta uma nova escultura facial e corporal ilustrativa de mulheres com Síndrome de Down, incluindo um corpo mais curto e um torso mais longo.

O rosto apresenta uma forma mais arredondada, orelhas menores, ponte nasal plana, enquanto os olhos são ligeiramente oblíquos em forma de amêndoa.

Suas palmas incluem uma única linha, uma característica frequentemente associada às pessoas com Síndrome de Down, segundo a Mattel.