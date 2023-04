Defesa Civil de Maricá realiza última etapa da capacitação de 60 novos guarda-vidas

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria da Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizou, no domingo (23), uma trilha com caminhada e escalada até a Pedra do Elefante, em Itaipuaçu, como parte do treinamento dos 60 novos guarda-vidas, que vão reforçar a segurança nas praias da cidade.

Com cinco horas de duração, os agentes participaram do percurso que possui muitos trechos de subidas, inclusive com utilização de cordas e escalaminhadas (quando é preciso o apoio das mãos). A Pedra do Elefante tem 412 metros de altitude e cercada por mirantes e elevado grau de preservação da Mata Atlântica.

Secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabricio Bittencourt falou sobre a importância dessa capacitação.

“Estamos chegando à fase final da preparação dos nossos anjos do mar. Uma subida até o ponto mais alto dos nossos mares. Quanto mais alta a subida, maior deve ser sua coragem. A vida é melhor quando estamos cercados por amigos nas montanhas. Escalar montanhas é uma forma de não desperdiçar nenhum segundo da aventura que é estar vivo”, destacou o secretário.

Reforço nas praias de Maricá

Os novos agentes da Defesa Civil de Maricá foram aprovados na seleção realizada pela corporação em janeiro deste ano, cujo objetivo era o preenchimento de 76 vagas destinadas ao atendimento das necessidades operacionais das ações de prevenção e salvamento marítimo. Além dos guardas-vidas, foram disponibilizadas outras seis vagas para professores de educação física, duas para fisioterapeutas e oito para monitores de treinamento.

A formatura dos novos profissionais da Defesa Civil de Maricá acontece às 9h desta quinta-feira (27/04), na sede do órgão, que fica na Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, em Itapeba.