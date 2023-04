MP da Espanha rejeita novo pedido de liberdade de Daniel Alves

O pedido da defesa pela liberdade do ex-jogador Daniel Alves foi, mais uma vez, rejeitado pelo Ministério Público da Espanha. De acordo com informações da imprensa espanhola, a promotoria teria considerado que ele poderia fugir para o exterior para evitar seu julgamento por estupro. O brasileiro está preso desde o dia 20 de janeiro.

Segundo fontes do Ministério Público, a procuradora do caso apresentou um relatório ao Juizado de Instrução de Barcelona, no qual sustenta que as circunstâncias não mudaram em relação ao último dia 20 de janeiro, quando Alves foi preso acusado de estuprar a uma jovem na boate Sutton, então o risco de fuga permanece.

Daniel Alves já havia feito o mesmo pedido em fevereiro deste ano, mas também foi negado pelo Tribunal de Barcelona.