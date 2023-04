Homem morre em acidente de trânsito na Alameda

Tráfego no sentido São Gonçalo da via ficou fortemente congestionado - Foto: Reprodução/NitTrans

Um homem de 59 anos morreu durante um acidente de trânsito na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, no início da tarde dessa terça-feira (25/04).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta de 12h40, próximo ao trecho conhecido como "subida da Caixa D'Água". Um carro e uma motocicleta se chocaram. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava em óbito.

Por conta da colisão, o trânsito no sentido São Gonçalo da via ficou fortemente congestionado e, até as 13h, o "engarrafamento" se estendeu até a altura do cruzamento com a Avenida Professor João Brasil, de acordo com o relato de testemunhas.

*Em apuração