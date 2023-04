Diretor da Universo assume cadeira no Instituto Histórico e Geográfico do município

O diretor-geral do campus Niterói da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Anderson Freire, foi empossado como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, na noite desta segunda-feira (24/04). Em cerimônia realizada no prédio da Câmara Municipal de Niterói, o professor assumiu a Cadeira n° 20 do IHGN, posição patronímica do poeta e escrito Januário da Cunha Barbosa.

Em conversa com OSG, Anderson comentou o posto. "Me sinto muito honrado, muito feliz e, por outro lado, com um senso de responsabilidade para iniciar esse trabalho", disse o diretor, que planeja usar a oportunidade para "propor iniciativas que atendam e estimulem aos estudantes" no município. "A ideia é, como a professora Marlene (Salgado) sempre dizia, é pensar sempre em fazer um trabalho de educação que reflita na comunidade local", destacou Anderson.

Esteve também no evento a presidente do Instituto, a Professora Doutora Matilde Corrone Slaibi Conti.

Em seu discurso durante a cerimônia, o diretor-geral relembrou a história do patrono de sua cadeira, destacando a importância de Cunha Barbosa nas áreas em que pesquisou, sobretudo no campo da historiografia. Ele também homenageou seu antecessor na função, o jornalista Júlio Vasco Guimarães, e comemorou a posse.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







"Usando como inspiração a notória relevância prestada pelos meus antecessores, me sinto horando e desafiado a ingressar em uma instituição cujo a presença e trajetória em nossos dias, reforça a importância de conhecer nosso passado, registros históricos, científicos e literário para se tornarem a base para construção de um hoje e amanhã conectados com nossas raízes e costumes", enfatizou.

Anderson também agradeceu à presidente do Instituto e reverenciou o trabalho de professores, com uma ênfase ao trabalho da fundadora da Universo, a Profª. Marlene Salgado de Oliveira. "Tive a oportunidade de ser seu aprendiz e agora seguimos perpetuando seus ensinamentos e inquietude em relação a formação dos 'nossos meninos', como [ela] carinhosamente tratava seus alunos", brincou.

"Precisamos ser incansáveis em contribuir com projetos e produções que associem cultura e humanidade, viabilizando a paz e perenidade, dentro de um ambiente empático, tecnológico e solidário", concluiu o diretor-geral.

A instituição sem fins lucrativos é uma unidade regional do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838. A organização tem o compromisso de estimular o desenvolvimento da cultura historiográfica e geográfica na região.