Maricá inicia mais uma etapa da implantação do sistema viário binário de Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), realiza a partir da próxima quinta-feira (27), mais uma etapa da implantação do sistema viário binário de Itaipuaçu. Dessa vez, serão sinalizados os trechos compreendidos entre as Ruas 32 e 33 do loteamento Jardim Atlântico.

As alterações tem como objetivo a redução dos índices de acidentes frontais; a criação de vagas de estacionamento, carga e descarga; além da implantação de ciclofaixas e ciclorrotas.

Com isso, a Rua 32 passa a ter sentido único da Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1), em direção à Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Av. 2). Já a Rua 33 terá sentido único da Avenida Zumbi dos Palmares em direção à Rua Professor Cardoso de Menezes.

Secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção falou que a prioridade é aumentar a segurança e salvar vidas.

“Esses trechos que nós vamos implementar são muito estratégicos para a segurança no trânsito, evitando acidentes. É importante ressaltar que nos locais onde já fizemos a implantação do sistema binário houve uma redução no número de acidentes de trânsito. Todo esse ordenamento no local também se faz muito necessário”, disse Marcinho, acrescentando que o trabalho seguirá depois dessa fase para as ruas transversais do bairro, entre a Avenida Zumbi dos Palmares e a Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34).