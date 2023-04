Chega a 89 o número de pessoas encontradas mortas durante seita no Quênia

Subiu para 89 o número de pessoas mortas em jejum no Quênia, país da África Oriental, nesta terça-feira (25). A informação foi dada pelo ministro do Interior do país. O ministro também ressaltou que mais três vidas foram encontradas com vida, resultando em 34 sobreviventes encontrados até agora.

Segundo as investigações, os mortos faziam parte da Igreja Internacional Boas Novas, em que o fundador da igreja, Mackenzie Nthenge, incentivou que os seguidores participassem de uma seita em que precisariam jejuar para ‘’conhecer Jesus’’.

O pastor foi preso há dez dias, mas os fiéis seguem escondidos jejuando na floresta da região, conhecida como Shakahola. Os corpos encontrados estavam situados numa vala comum, onde os grupos faziam as orações e realizavam os cultos. Segundo o chefe das investigações, Charles Kamau, a polícia ainda está buscando por desaparecidos, já que alguns fiéis ainda estão escondidos jejuando.

No último domingo (23), uma mulher foi encontrada com sinais de fraqueza e mantinha resistência para comer. Ela foi levada por autoridades para um hospital, outros onze fiéis, sete homens e quatro mulheres, com idades entre 17 e 49 anos foram hospitalizados na semana passada, depois de serem encontrados na floresta.

A polícia recebeu através de uma fonte, informações de que a Igreja iniciaria uma greve de fome para conhecer Jesus, posteriormente em um relatório, a polícia foi notificada sobre a ocorrência de várias pessoas ‘’morrendo de fome’’ com o pretexto de ‘‘conhecer Jesus.’’

De acordo com a mídia local, o pastor já havia sido indiciado no mês passado depois que duas crianças morreram de fome durante seita, no entanto, ele pagou fiança e foi liberado.