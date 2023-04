Secretaria de Ordem Pública derruba prédio de três andares no Recreio

Engenheiros da Prefeitura calculam que o valor final do imóvel poderia chegar a R$1,5 milhão, sendo quatro unidades, cada uma no valor de R$250 mil - Foto: Divulgação/Fábio Costa/Seop

A Secretaria de Ordem Pública realizou nesta terça-feira, dia 25, uma operação de demolição de um prédio de três andares construído irregularmente na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. A obra ocupava uma área de aproximadamente 150m2 e não possuia projeto aprovado pela Prefeitura, nem qualquer tipo de licenciamento, sendo portanto ilegalizável. O proprietário já havia sido notificado do embargo da obra.

Engenheiros da Prefeitura calculam que o valor final do imóvel poderia chegar a R$1,5 milhão, sendo quatro unidades, cada uma no valor de R$250 mil, além de R$ 500 mil investidos no terreno e na obra.

“A Prefeitura vem dando um recado muito claro de que não vai tolerar construções irregulares no município do Rio. Essa é mais uma operação da SEOP em um prédio construído de formal ilegal, sem projeto, autorização ou qualquer tipo de licença, o que coloca em risco a vida das pessoas que porventura fossem se estabelecer no local. Dessa forma, nosso trabalho tem o objetivo de preservar a vida das pessoas, asfixiar financeiramente o crime organizado, uma vez que o mercado imobiliário ilegal é uma fonte de lavagem de dinheiro, além de ordenar a cidade. Desde janeiro de 2021 já são mais de duas mil demolições, com prejuízo de milhões para os responsáveis, e assim vamos continuar trabalhando”, destaca o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

O primeiro e segundo andar do prédio já estavam construídos e a obra do terceiro pavimento sendo iniciada, além do térreo. O prédio possuía quatro apartamentos.

Numa área externa do terreno os agentes flagraram outra parte com a fundação iniciada para a construção de uma nova extensão do prédio. Também foram encontrados um fogão, geladeira, colchão, churrasqueira, máquina de lavar e botijão de gás. Os agentes entendem que eram de uso pessoal dos funcionários da obra.

Também participaram da operação agentes da Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Comlurb, Rio Luz e Polícia Militar.