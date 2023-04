Adolescente morre após cair de ônibus do BRT na Zona Oeste do Rio

O acidente teria acontecido nas proximidades da Estação Santa Veridiana, no corredor Transoeste - Foto: Reprodução

Um adolescente de 15 anos morreu após cair de um ônibus do BRT, na tarde desta segunda-feira (24), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O acidente teria acontecido nas proximidades da Estação Santa Veridiana, no corredor Transoeste.

O Corpo de Bombeiros teria sido acionado por volta das 14h48 , mas ele faleceu antes mesmo dos bombeiros chegarem.

Segundo testemunhas, o jovem teria caído quando esbarrou em um poste, enquanto estaria pendurado na porta do ônibus que transitava na Estrada da Pedra.

A MOBI-Rio, empresa que administra o serviço de transporte, lamentou a morte do adolescente e informou que prestará assistência à família.