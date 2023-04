Prefeitura do Rio lança aplicativo Escola Segura

Em um esforço para tornar a escola um ambiente mais tranquilo e acolhedor, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Educação, lançou, nesta segunda-feira (24), o aplicativo Escola Segura. O intuito é fazer um acompanhamento e monitoramento de todas as ocorrências de diferentes tipos de violência nas 1.549 unidades da rede.

O aplicativo é destinado às equipes gestoras da rede e tem como objetivo agilizar a comunicação entre as escolas, as coordenadorias regionais de educação, a sede da Secretaria de Educação e outros órgãos públicos, tornando o atendimento e a resolução dos casos mais ágil, simples e unificada.

No primeiro caso, na Secretaria de Educação, é possível acionar a Gestão de Segurança Escolar (GSE), a Gerência de Proteção ao Educando (GPE), o Núcleo dos Programas de Saúde Escolar (NPSE) e o Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares (NIAP). Já o outro encaminhamento, para o Centro de Operações Rio (COR), aciona as Polícias Civil e Militar, a Defesa Civil, a Geo-Rio e a Guarda Municipal, dependendo do tipo de ocorrência.

"O aplicativo Escola Segura vem com o objetivo de apoiar nossas unidades escolares e dar celeridade na tomada de decisão, promovendo a paz nas nossas escolas", afirmou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, durante o evento de lançamento do aplicativo na Escola de Formação de Professores Paulo Feire, no Centro.

No aplicativo, que tem usabilidade simples e intuitiva, a equipe gestora deve identificar qual é o tipo de situação apontada na respectiva escola. É possível reportar operações policiais; furto, roubo e vandalismo; violência entre estudantes; violência autoprovocada; acidentes na escola; princípio de incêndio ou incêndio; chuvas; ameaça de ataque à escola; ataque com arma de fogo e/ou objetos perfurocortantes ou não, com intenção de ferir; e ameaça de artefato explosivo no espaço escolar.

Os dados gerados pelo aplicativo geram um alerta e sinalizam qual tipo de atuação é necessária naquela escola. Trata-se de uma das mais avançadas ferramentas no Brasil voltada especificamente para segurança escolar.

"E temos uma funcionalidade em tempo real, que é o botão de emergência, que aciona nossa Gestão de Segurança Escolar e o Centro de Operações. Em dez segundos, o botão é acionado e rapidamente toda a ajuda já é mobilizada. O grande ponto é estarmos preparados para todas as ocorrências que possam acontecer", declarou Renan Ferreirinha.

Durante esta semana, os gestores escolares vão passar por um treinamento sobre utilização do aplicativo, além de poderem se cadastrar. Uma central de dúvidas no WhatsApp será disponibilizada para ajudar os profissionais. O Escola Segura já está em funcionamento desde segunda-feira, mas a Secretaria de Educação fará desta semana um período de preparação.

"Essa é uma iniciativa muito boa. Podemos acionar vários órgãos diferentes, que vão saber naquele momento o que está acontecendo. Gostaria de lembrar que o aplicativo não substitui o 190, mas é uma ação muito importante para a segurança dos nossos alunos. Nos sentimos mais seguros com o lançamento desse aplicativo", disse Thiago da Silva Bello, diretor da Escola Municipal Holanda, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador.