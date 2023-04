Comerciantes da Feira São Cristóvão concordam com reformas, mas temem o processo de concessão

A recente publicação do edital de licitação para a concessão do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, localizado em São Cristóvão, gerou preocupações entre comerciantes e feirantes da região. Embora reconheçam que o espaço precisa de reformas, eles se sentem apartados do processo de concessão e pedem mais participação na preservação da tradição nordestina na feira.

Muitos comerciantes afirmam que não foram informados sobre a licitação e criticam a atual estrutura da feira, considerando-a precária e sem infraestrutura adequada para os visitantes. Além disso, alguns comerciantes destacam que a feira está se afastando de suas atrações originais e temem que a tradição nordestina seja perdida com a concessão a uma empresa privada.

Apesar das preocupações, o secretário municipal de coordenação governamental do Rio, Jorge Arraes, afirmou que a intenção é investir na feira e torná-la uma âncora cultural que integre o bairro ao Porto Maravilha. O vencedor da licitação será responsável pela gestão da feira por 35 anos e deverá investir R$ 97 milhões em intervenções para renovar a estrutura do imóvel, o estacionamento e a praça em que está localizado.

A empresa também terá a obrigação de manter o local exclusivamente como centro de tradições nordestinas e dar prioridade à permanência dos atuais comerciantes da feira.