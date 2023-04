Evento "Reage, Rio!" debate situação dos aeroportos do Rio

Paes e Castro participaram, nesta segunda-feira(24), do evento "Reage, Rio!" que debateu um equilíbrio entre a operação do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador e o Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.

Governador e prefeito do Rio propuseram soluções para igualar o fluxo de passageiros nos dois aeroportos. O Santos Dumont tem operado no limite de sua capacidade enquanto o Galeão tem perdido passageiros.

Uma das soluções propostas foi a redução dos impostos para melhorar a operação no Aeroporto Tom Jobim. Castro disse que "aceita perder" receita , como na cobrança de ICMS de combustível para aviões. E Paes falou que concorda em zerar a cobrança de ISS das lojas do Galeão; além de defender o limite de capacidade do Santos Dumont a 6 milhões de pessoas por ano.