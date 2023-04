Prefeitura de Niterói reabre concurso com salário de até R$ 11 mil

A Prefeitura de Niterói reabriu o concurso público que visa preencher 19 vagas imediatas e cadastro de reserva na Secretaria de Urbanismo e Mobilidade. O processo, inicialmente divulgado em 2020 e adiado por conta da pandemia da Covid-19, estará com as inscrições abertas desta segunda-feira (24) até o dia 25 de maio. O concurso é executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

São 10 vagas para o cargo de Arquiteto (nível superior), 07 vagas para o cargo de Fiscal de Obras (nível médio) e 02 vagas para o cargo de Agente Administrativo (nível médio), sendo 10% delas reservadas para candidatos com deficiências e 20% reservadas para candidatos que se autodeclararem negros/pardos.

Com o adiamento do concurso os salários também foram alterados. Para o cargo de Arquiteto subiu de R$ 5.734,30 para R$ 6.085,61; a de Fiscal de Obras passou de R$ 9.882,95 para R$ 11.309,96; e a de Agente Administrativo mudou de R$ 2.260,93 para R$ 3.258,67. Todos os postos têm carga horária de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e R$ 85,00 para o cargo de nível superior. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico: www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pmn2020.

Os candidatos que já se inscreveram em 2020 e desejam continuar no concurso público não precisam realizar uma nova inscrição e/ou pagar a taxa novamente. Aqueles que quiserem desistir do processo podem solicitar o reembolso da taxa de inscrição no cargo em que estavam inscritos.

Acesse todos os detalhes do edital em: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmn20.