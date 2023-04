Passista da Grande Rio tem braço amputado após cirurgia no útero; entenda

No último dia 4 de abril, a passista Alessandra dos Santos Silva (35) teve alta depois de um mês internada no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. A internação foi antecedida por uma série de internações desde fevereiro deste ano. A passista procurava desde o ano passado por atendimento médico para retirada de miomas. Em fevereiro, depois de conseguir atendimento no Hospital da Mulher de São João de Meriti, Alessandra iniciou, então, os procedimentos para realizar a cirurgia.

No dia 3 de fevereiro, após ser liberada, médicos identificaram uma hemorragia interna e ela precisou ser submetida a outro procedimento médico para estancar a hemorragia. No dia 5, depois de ter sido liberada da cirurgia e ter recebido visita, familiares de Alessandra perceberam que os dedos da modelo estavam pretos. Alguns dias mais tarde, a modelo já estava com parte do braço esquerdo comprometido e teve que ser levada para cirurgia de amputação do braço imediatamente. O procedimento foi feito no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro.

O hospital sugeriu que Alessandra retornasse ao Hospital da Mulher, onde fez a retirada dos miomas, pois identificaram algo estranho no procedimento realizado. Receosa de retornar ao mesmo hospital, Alessandra procurou atendimento em outros lugares.

A delegacia de São João de Meriti (64ªDP) investiga o caso e já pediu laudo dos exames médicos para identificarem a incoerência por parte do Hospital da Mulher, que não procurou Alessandra posteriormente ao caso para dar algum tipo de satisfação.