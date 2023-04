Empreendedoras artísticas se unem e criam espaço cultural no Centro de Niterói

Mente sã, corpo são. Embora sejam desconhecidas a autoria e a época em que a frase surgiu, até hoje muitos profissionais que trabalham tanto com os cuidados mentais quanto os físicos destacam a importância do equilíbrio entre as saúdes mental e física. Mas duas empreendedoras resolveram ir além e criaram um espaço que promete mesclar ambos os cuidados. Inaugurado no início de abril, o Ateliê Katu, foi uma ideia das instrutoras de Pilates Marjory Leonardo, que também é bailarina profissional, e Beatriz Galhardo, que também é bailarina, educadora e pesquisadora do corpo em movimento.

O local promete ser mais do que um estúdio de Pilates. A proposta é fazer com que o Ateliê Katu seja um espaço dedicado a práticas integrativas em saúde. Com o objetivo de promover, por meio do exercício, o exercício de escuta ativa corporal para as necessidades que frequentemente passam despercebidas.

Formadas em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), ambas explicam que os primeiros passos da ideia surgiram ainda em 2016, quando as duas eram universitárias. Neste período, como cada uma tinha sua experiência em dança (Beatriz em Ballet e sapateado e Marjory em danças urbanas e contemporâneas), começar a colaborar juntas em projetos artístico-culturais e, mais tarde, em projetos mais longos, pareceu ser um caminho natural e promissor.

“Nessa época, em 2016, surgiu o desejo de dançarmos juntas e criamos uma companhia e produtora chamada Árduo Produções, para fazer rodar nossos projetos pessoais. Junto a isso, nosso interesse pelas práticas corporais foi crescendo. Eu me formei em dança pela Metodologia de Angel Vianna em 2019 e depois em Pilates pela Metacorpus em 2022, assim como Marjory, no mesmo ano. Com a pandemia de covid-19, as práticas corporais tiveram seus espaços limitados pela doença e, ao mesmo tempo, pensamos em estratégias para continuar movendo através de encontros online. Surgiu então o desejo de construir e compartilhar esses saberes através de um lugar que oferecesse aulas de Pilates e Conscientização através do Movimento (C.M.), que agora se torna realidade. Assim, desejamos que este ateliê compartilhe de todas as nossas experiências e visões éticas alinhando nossos fazeres enquanto artistas da cena, pesquisadoras e educadoras corporais a partir de nossa metodologia de ensino”, comentou Beatriz.

Proximidade com a UFF motivou a escolha por Niterói

A escolha por Niterói se deve a um fator: proximidade com a Universidade Federal Fluminense. Beatriz concluiu recentemente o mestrado em Estudos Contemporâneos das Artes pela UFF e percebeu que o ateliê poderia ser também um espaço de troca acadêmica.

“Este ateliê também tem o interesse em ser um espaço que promova grupos de estudos amplos em metodologias somáticas e cuidados corporais. Pelo fato de viver em Niterói e entender que a procura por este tipo de atividade pode ser mais concentrada e maior do que no Rio; com mais possibilidade de dar certo, já que é uma cidade com poucos estúdios especializados em cuidados corporais a partir dessa abordagem de conscientização do movimento associada ao Pilates. Além de tudo, é uma maneira de replicar o método Angel Vianna na cidade de Niterói”, detalhou.

Espaço cultural

Outro diferencial que elas propõem com o Ateliê Katu é torná-lo um ponto de encontro cultural. De acordo com Marjory, será possível ter reuniões para diversos grupos artísticos: musicais, cênicos, grupos de leitura e outras manifestações artísticas.

“Para além das práticas ampliadas em movimento, propomos que seja um local para pensarmos o corpo, literalmente, através de grupo de estudos, encontros com diversos especialistas aos sábados e também um espaço de bem estar e relaxamento. Outro ponto diferencial é o fato de pensarmos um espaço com profissionais que dançam e entendem as necessidades de artistas da cena e do público em geral, ao lado da Universidade Federal Fluminense, oferecendo oportunidade de autocuidado por um preço justo e com desconto para estudantes e funcionários da UFF”, detalhou Marjory.

Sobre Marjory Leonardo

Aos 28 anos de idade é instrutora de pilates, dançarina, atriz e educadora formada em Estética e Teoria do Teatro pela UniRio. Ainda na infância, frequentava aulas gratuitas de balé, hip hop, teatro e desenho em Organizações Não Governamentais da Zona Norte do Rio. Participou da Cia Híbrida de danças urbanas durante dez anos onde iniciou e formou-se em danças urbanas, dança contemporânea e linguagem teatral. Neste grupo realizou diversas turnês internacionais e participou do Projeto Arte é o Melhor Remédio, que tem como objetivo compartilhar arte em locais de difícil acesso como hospitais, escolas e orfanatos.

Sobre Beatriz Galhardo

Também tem 28 anos de idade, é artista-pesquisadora, escritora, educadora e pesquisadora do corpo em movimento. Mestre em Estudos Contemporâneos das Artes (UFF), formou-se em Estética e Teoria do Teatro pela UniRio e em Dança pela Escola e Faculdade Angel Vianna. Se interessa pelas questões da dança contemporânea, pela consciência corporal e pela via de mão dupla entre educação e cuidado.

O Ateliê fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 633, sala 1103, São Domingos, Niterói. Telefone para contato/WhatAspp: (21) 97304-0808.