Bicho-preguiça é resgatado e reintegrado à natureza em Niterói

Um bicho-preguiça foi resgatado e reintegrado à natureza, ontem (23), por uma equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói. O animal estava em uma casa no bairro do Rio do Ouro. O serviço de resgate de animais silvestres da Prefeitura de Niterói foi acionado pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pela dona do imóvel.

O bicho-preguiça foi encontrado agarrado a uma estrutura metálica de suporte ao telhado da casa. Como o animal estava saudável, sem nenhum corte ou ferimento, foi solto no seu habitat natural em Várzea das Moças e se adaptou rapidamente ao ambiente.

O bicho-preguiça, também conhecido apenas como preguiça, muitas vezes sai do centro das florestas para tomar banho de sol pois possui uma baixa temperatura corporal.

Resgate – A Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói faz um trabalho especializado e possui um procedimento para cada tipo de demanda. Após receber o chamado, captura o animal silvestre que, logo em seguida, tem suas condições físicas avaliadas pela equipe. Caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à natureza na unidade de conservação mais próxima.

Já os que apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa.

A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal orienta que se uma pessoa encontrar um animal silvestre deve entrar em contato imediatamente com o Cisp 153 para que o resgate possa ser feito por agentes treinados.