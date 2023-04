Desaparecimento de idoso de Saquarema completa um ano

Apulcro Nogueira estava com 81 anos quando desapareceu - Foto: Divulgação

Familiares do aposentado Apulcro Nogueira, de 81 anos, desaparecido desde abril do ano passado, pedem ajuda para tentar localizar o idoso. Ele saiu da casa de sua irmã, em São Gonçalo, há cerca de um ano e desde então nunca mais voltou para casa.

Apulcro saiu da casa de sua filha, em Saquarema, na Região dos Lagos, no dia 10 de abril de 2022, alegando que iria visitar sua irmã, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. Ele chegou ao local e passou uma noite. Na manhã do dia seguinte, ele informou que iria retornar para Saquarema, cidade onde mora e onde sua filha também reside. Porém o idoso nunca chegou a retornar para casa.

Segundo Érika Nogueira, de 42 anos, filha de Apulcro, a última vez que alguém da família o viu foi no dia 17 de abril de 2022. Sua própria irmã teria visto o idoso, que afirmou que iria voltar para a casa da filha, na cidade da Região dos Lagos.

“Ele chegou na casa da irmã dele e ela relatou que ele, aparentemente, não estaria muito bem ‘da cabeça’ e muito esquecido. Chegamos a receber pistas de onde ele poderia estar, mas quando chagávamos no local não o encontrávamos”, diz a filha do idoso.

Érika afirma que recebeu informações de que Apulcro havia sido visto no Colubandê, em Monjolos, em Itaitindiba, no Sacramento, em Vista Alegre e até na rodoviária de Maricá. A última indicação é de que ele havia estado na Praça São João, em Niterói. Porém, desde setembro de 2022, ela não recebe mais pistas da possível localização do idoso.

“Por favor, quem tiver qualquer notícia entre em contato, pois a família já não sabe mais o que fazer. Já investimos tudo o que tínhamos para tentar encontrá-lo”, desabafa.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Apulcro pode entrar em contato com a família por dois números: (22) 99101- 0680 [Érika] ou (21) 98614- 6286 [Eliane].