Suipa: ONG de proteção animal enfrenta dívida de R$ 90 milhões

A Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa) é uma organização sem fins lucrativos que há 80 anos se dedica a cuidar de animais abandonados, vítimas de maus tratos e atropelamentos. Localizada no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, a instituição acumulou uma dívida em torno de R$ 90 milhões.

Para ajudar a manter o abrigo em funcionamento e garantir o bem-estar dos mais de 2.200 animais que vivem lá, a Suipa está promovendo uma campanha online de arrecadação de doações e programação especial neste mês de abril. As atividades incluem uma comemoração na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e um evento de adoção em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Segundo o presidente da comissão, Reynaldo Velloso, a situação da Suipa é um reflexo do descaso do governo com a causa animal no Brasil. Ele afirma que a falta de políticas públicas voltadas para os animais, incluindo a conscientização e a educação sobre a importância do respeito e cuidado com os animais desde a infância, é um dos principais fatores que levam as ONGs de proteção animal a enfrentarem dificuldades financeiras.

História

Fundada em 1943, a Suipa começou como uma ideia de crianças que se sensibilizaram com o sofrimento dos animais abandonados nas ruas. Atualmente, a instituição possui a palavra "Internacional" na sigla porque se envolveu em campanhas contra a matança de baleias em águas nacionais e internacionais.