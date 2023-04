Defesa Civil de São Gonçalo inicia curso para voluntários

A aula inaugural aconteceu no auditório do Sest Senat - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Formar multiplicadores capazes de identificar as ameaças naturais, que saibam agir com eficiência nos períodos de desastres, e dar suporte em ações de prevenção são os principais objetivos do Curso de Voluntários da Defesa Civil de São Gonçalo. A aula inaugural aconteceu na manhã deste sábado (22), no auditório do Sest Senat, no Tribobó, com participação de moradores das regiões da Nova Grécia, Novo México, Alacomba, Tribobó, Maria Paula, Vila Esperança e Baldeador.

“São Gonçalo é um município muito grande que precisa de voluntários que sejam parceiros da Defesa Civil, pois sabemos que a demanda é grande e, com a ajuda de todos que se propõem a ajudar e proteger a sua comunidade, conseguimos formar uma equipe sólida e eficiente. O voluntário conhece a comunidade e, quando se tem um domínio sob o território, as ações são mais efetivas e, consequentemente, o dano causado será menor. Nossa ideia é que todos os cidadãos da cidade se tornem voluntários, por isso vamos trabalhar incansavelmente para realizar o curso em todos os cantos da cidade”, disse o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.

Divididos por módulos, o curso, cujas aulas são gratuitas e ministradas por agentes do próprio órgão municipal, aborda temas como noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas. Além das aulas teóricas, os voluntários da Defesa Civil também vão participar de aulas práticas.

Nesta primeira aula, todos os participantes ganharam a cartilha “Comunidade mais segura”, desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com orientações sobre mudanças de hábitos com foco na redução de risco de movimento de massa e inundações, além de kits de higienização.

Após a formação do curso, a Defesa Civil continuará com o trabalho de integração e cooperação com os voluntários, que serão multiplicadores das ações nas comunidades em que estão inseridos para prevenir acidentes e desastres.

O morador do bairro Nova Grécia, Alcir da Silva, de 62 anos, destacou a importância de ser um voluntário da Defesa Civil.

“Já deu para perceber pela aula inaugural que o curso vai ser de grande valia tanto para minha família quanto para minha comunidade. São ensinamentos que todo cidadão deveria ter o interesse em aprender porque podem salvar vidas. É óbvio que a gente não quer que nenhuma tragédia aconteça, mas temos que ter a consciência de que precisamos estar preparados para agir. Tenho certeza que esse curso vai nos preparar para qualquer incidente e faço questão de convidar todos os meus amigos para se inscrever também”, declarou Alcir.