Confira os horários das missas de São Jorge em São Gonçalo e Niterói

Neste domingo (23), comemora-se o Dia de São Jorge, um dos santos mais populares do País. Por isso, gonçalenses e niteroienses devotos se preparam para um feriado de comemoração e agradecimento ao Santo Guerreiro. Confira abaixo as missas e eventos realizados nas igrejas dedicadas ao santo!

Em São Gonçalo, a Capela de São Jorge, no Lindo Parque, tem sua programação iniciando às 6h com a alvorada. Em seguida, há a realização da Santa Missa às 7h30 e às 10h. Ao meio-dia acontece a oração Regina Coeli e às 16h uma Santa Missa aos devotos mirins. Às 17h30, há a Bênção Sacerdotal com procissão pelas ruas do bairro. A última missa do dia é realizada às 18h30 e às 20h a programação é encerrada com uma apresentação do louvor da igreja com a banda.

Endereço da Capela de São Jorge - Rua Alexandre Brunete, S/N - Lindo Parque - São Gonçalo

Em Niterói, na Igreja de São Jorge, localizada no Centro da cidade, a programação inicia às seis horas da manhã com a alvorada; às 6:30 acontece a Missa Campal, que segue até 12h, precedida pelo Terço Mariano que vai até às 14h30; logo após começa a reza do Terço da Misericórdia, com duração de 30 minutos. Às 15h, se inicia novamente a Missa Campal, que se encerra às 17 horas. O final da programação se encaminha com a tradicional Procissão, que percorre as principais ruas do Centro de Niterói.

Endereço da Igreja de São Jorge: Rua Doutor Alcídes Figueiredo, 16 - Centro - Niterói