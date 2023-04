Após processar o marido, Bruna Surfistinha volta a falar sobre acusações

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, voltou a falar sobre as acusações de agressão contra seu ex-marido, Xico Santos, pai das suas filhas gêmeas. A ex-garota de programa denunciou o ex-companheiro à polícia no início de março e pediu uma medida protetiva contra ele. Desde então, ela tem usado suas redes sociais para se posicionar sobre o caso.

Em uma resposta a um internauta, Raquel descreveu Xico como um "agressor branco, dos olhos claros, simpático e sedutor", e disse que ele é o "padrãozinho da sociedade, que é poupado de qualquer crime". Ela afirmou ter obtido uma medida protetiva contra ele, mas alertou que outras mulheres podem ser vítimas do mesmo comportamento.

Raquel também mencionou que está movendo "ações judiciais" contra o ex-marido. "Já estão acontecendo. Estou aguardando. Por isso não estou na mídia, apenas na Justiça. Afinal, é na Justiça que resolvemos problemas", disse ela.

No final de março, Xico Santos respondeu às acusações da ex-mulher em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual a acusou de "usar as próprias filhas para o atingir". Ele ainda afirmou que ela "não aprendeu a ser mãe". Desde então, Xico não se pronunciou publicamente sobre o assunto.