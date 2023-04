Homem é preso enquanto tentava furtar portão no Maracanã

Policiais do 6º BPM (Tijuca), prenderam na madrugada deste sábado (22), um homem, quando tentava furtar um portão de alumínio na Rua Isidro de Figueiredo, no Maracanã, Zona Norte do Rio.

Segundo os agentes, eles foram acionados por moradores da região e encontraram o homem com parte do furto. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).