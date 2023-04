BBB 23: Amanda vence prova de imunidade e é a primeira finalista

Amanda disputava a prova de imunidade com Aline Wirley, que desistiu da disputa depois de mais de 17 horas - Foto: Reprodução/TV Globo

No final da tarde desta sexta-feira (21), Amanda se consagrou como a primeira finalista do BBB 23. Ela disputava a prova de imunidade com Aline Wirley, que desistiu da disputa depois de mais de 17 horas.

A prova de resistência começou na noite de quinta-feira (20) após a saída de Ricardo Alface, que deixou o programa com 68,86% dos votos.

Aline, Larissa e Bruna Griphao se enfrentam agora no último paredão desta edição do BBB.