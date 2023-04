Hospital Estadual em São Gonçalo tem UTI avaliada como "de alta performance"

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, foi listado como um dos 18 hospitais públicos do país com uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) avaliada como de alta performance.

Em um estudo inédito realizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), entre 707 hospitais com unidades intensivas - o que totaliza, aproximadamente, metade dos existentes no país, 135 UTIs foram apontadas como de alta performance. Dentre elas, 117 são de instituições privadas.

O levantamento foi feito em parceria com a Epimed Solutions, empresa de gestão hospitalar fundada por médicos intensivistas. No universo dos 707 hospitais pesquisados e que têm UTIs, 40% são públicos; e 60%, privados. Dois critérios foram adotados para avaliação das UTIs: taxa de mortalidade nas unidades ajustada pela gravidade da internação e taxa de utilização de recursos durante o tempo de internação do paciente.

O coordenador dos CTIs do Heat, o médico intensivista Ulisses Oliveira, garantiu, comentou o reconhecimento do padrão de qualidade da unidade. "Sermos contemplados, por mais um ano, com o selo Top Performer, confirma a eficiência do trabalho de toda a equipe", disse.

A lista de hospitais com UTIs contempladas com o selo "Top Performer" não é um ranking, uma vez que recebem a distinção as que tiveram performance no grupo do melhor tercil (as UTIs são divididas em três tercis: melhor desempenho, médio e pior).

A pesquisa é realizada desde 2010. Em 2023, no entanto, é a primeira vez que a lista de UTIS de alta performance é publicada. “Achamos que o projeto já está maduro o bastante, além de considerarmos que a transparência é um grande aliado da melhoria de qualidade”, comentou o médico intensivista Ederlon Alves Rezende, um dos idealizadores e responsável pelo programa.



O diretor do Alberto Torres, Raphael Riodades, comemorou mais um prêmio, o quinto consecutivo. "O Alberto Torres está entre as unidades premiadas em um universo de 800 em todo o país que foram avaliadas. Temos muito orgulho de receber este prêmio, que só consolida o nosso trabalho junto aos usuários. Temos uma das mais modernas e completas estruturas hospitalares do Brasil. Este prêmio, mais uma vez, vai para toda a equipe do hospital, sem distinção", garantiu.