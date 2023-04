Cantor gospel que apoiou atos golpistas no Brasil é preso nos EUA

O influenciador e cantor gospel Jimmy Levy, de 25 anos, foi preso após cantar sem autorização em um shopping de Miami, nos EUA. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece liderando um grupo que cantava músicas religiosas no local e depois sendo levado pelas autoridades.

Jimmy chegou a incentivar os atos golpistas ocorridos no Brasil por grupos bolsonaristas em janeiro e produziu mentiras em seu perfil no Instagram, chegando a divulgar que presos pela invasão e depredação nas sedes dos Três Poderes foram mantidos em um "campo de concentração" e que uma idosa morreu no local, o que foi desmentido.

Com a prisão, o cantor diz que está sendo vítima de intolerância religiosa, mas conta que as iniciativas de fazer louvores em shoppings vão continuar acontecendo em outras cidades do país.