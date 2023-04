Família busca informações sobre morador de Tanguá desaparecido há seis dias

A família de Janilton Lourenço de Souza, de 35 anos, morador do bairro Duques, em Tanguá, no Rio de Janeiro, busca informações sobre o seu paradeiro. O rapaz está desaparecido desde o último sábado (15).

De acordo com informações de parentes, Janilton "mora com a mãe e foi ao médico com ela, no sábado. Quando voltaram, ele parou em um bar próximo a sua residência e depois disso não tivemos mais nenhuma notícia dele".

O rapaz, que estava desempregado, também não possui celular, o que dificulta a busca da família por ele.

"No sábado, quando ele desapareceu, achamos que estava na casa de alguém e não nos preocupamos, mas já fazem seis dias e nada", disse um familiar.

A família realizou o registro do desaparecimento na polícia e solicita que quem tenha qualquer informação entre em contato com o número (21985340838).