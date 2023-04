Secretaria de Estado de Educação abre contratação temporária de professores

A Secretaria de Estado de Educação inicia processo de seleção simplificada para contratação temporária de professores para os ensinos Fundamental e Médio da rede estadual.

Os interessados aptos já podem se inscrever, acessando o site https://abre.ai/candidatodocenteficha e preenchendo os dados. Neste momento, o candidato deverá indicar o tipo de vaga, o Município, a Regional e a(s) disciplina(s) à qual pretende concorrer. Finalizando o cadastro, o comprovante deverá ser impresso, referente à inscrição realizada.

As vagas oferecidas são para Professor Docente I, Professor Docente II e Professor Docente I de Educação Especial. Os inscritos deverão comparecer nas Coordenadorias Regionais de Inspeção Escolar, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h as 16h, com toda a documentação necessária, original e cópia, para que seja avaliado pela Coordenadoria de Inspeção Escolar.

Todas as informações e orientações sobre o processo estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.seeduc.rj.gov.br.