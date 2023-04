Motorista de aplicativo atropela idoso e some sem prestar socorro adequado

José foi atropelado no seu horário de almoço no Porto da Pedra - Foto: Filipe Aguiar

Um idoso foi atropelado por uma motorista de aplicativo, no Porto da Pedra, em São Gonçalo, na última segunda-feira (17), e teve um braço quebrado e levou cinco pontos na testa. A motorista chegou a levá-lo até o pronto-socorro, mas depois deu uma desculpa e sumiu, sem qualquer explicação.

Segundo José Joaquim Leite, de 63 anos, ele foi atropelado pela motorista de um Renault Logan prata na esquina das Ruas Abílio José de Mattos com a Natal, enquanto voltava do trabalho de bicicleta para almoçar. Sua bicicleta ficou intacta, mas ele sofreu ferimentos.

"Ela saiu da rua sem prestar atenção e me atingiu. Depois que ela me atropelou, me levou ao pronto-socorro, e eu não peguei a placa confiando nela. Aí ela disse que iria estacionar o carro e sumiu”, afirma o trabalhador de uma distribuidora de gás.

José já foi até a delegacia para prestar queixa e agora aguarda decisão judicial para acessar as imagens de câmeras de segurança do hospital, que podem ter registrado a placa do carro da atropeladora.

“Ela não se identificou para mim. Me socorreu sim, mas sonegou o restante”, diz.



O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Procurada, a Polícia Civil não informou o andamento da investigação.

* Em atualização