Vigilância Sanitária de São Gonçalo descarta toneladas de gelo impróprio para consumo

A prefeitura de São Gonçalo , através da Vigilância Sanitária, foi acionada pela Polícia Civil para inutilizar uma carga de gelo sem procedência, apreendida no início da noite desta quinta-feira (20) no bairro Portão do Rosa. Mais de dez toneladas de gelo impróprio para consumo foram inutilizadas na ação.

O produto ilícito é proveniente de uma fábrica clandestina de gelo no Complexo do Salgueiro e seria distribuído em diferentes pontos da cidade. A carga foi interceptada no Portão do Rosa e levada para a 72ª DP (Mutuá). A polícia solicitou apoio da prefeitura através da Vigilância Sanitária, tendo em vista que a mercadoria não possuía qualquer tipo de identificação, como data de validade e origem.

Em uma ação integrada entre a Vigilância e a Secretaria de Conservação, a carga foi descartada em caminhões compactadores de lixo.

“Essa ação mostra a importância da integração entre a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Conservação e Polícia Civil, de forma muito bem articulada. Quando isso acontece, o trabalho acontece com excelência”, disse o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Renato Teixeira Rangel.

O caminhão transportava 700 sacos de gelo, com 20 quilos cada, totalizando 14.000 Kgs de material impróprio para consumo. Os responsáveis foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.