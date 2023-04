Rio assoreado causa transtornos a moradores de Nova Cidade, em São Gonçalo

Um rio assoreado no bairro de Nova Cidade, em São Gonçalo, tem causado transtornos a moradores da região. O córrego localizado na Rua Plínio Leite, que originalmente tem três metros de profundidade, hoje está com cerca de um metro e meio de altura, o que demonstra o avançado estado de acumulo de lixo e terra no fund.

Rejane Medeiros mora no bairro há 20 anos e revela que a situação de calamidade do córrego se arrasta há muito tempo. Segundo ela, sua casa já foi invadida por enchentes causadas pelo transbordamento do valão diversas vezes.

Moradores precisaram construir barreiras em suas casas | Foto: Filipe Aguiar

"Eu precisei construir uma barreira no meu portão para tentar impedir a água de entrar. Sabemos que tem gente que joga lixo, mas precisamos também de uma ajuda dos governantes", afirma.

Os vizinhos de Rejane dizem que faz alguns anos que não é realizada uma limpeza no valão, que atualmente está poluído e com terra no seu fundo. De acordo com eles, é só cair uma chuva forte no município para a rua inteira ser inundada pela água suja do riacho.

Lixo, terra e mato acumulam no fundo do valão | Foto: Filipe Aguiar

"Moro aqui há 40 anos. A situação não é de agora, mas, recentemente, piorou. Teve casa daqui da rua que ficou alagada com água a dois metros de altura", revela Luiz Carlos, morador de uma travessa com saída para a Rua Plínio Leite.

O SÃO GONÇALO procurou o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para entender o que o órgão pode fazer para melhorar a situação do escoamento valão e dos córregos adjacentes.

O Inea informou que, através do programa Limpa Rio, já atuou no município de São Gonçalo com a limpeza e desassoreamento dos rios Aldeia, Brandoas, Imboaçu, Coelho, Caçador e Sarmento, bem como no Canal da Rua Maria Lisboa com o Rio Madeira, no Canal do CEASA com o afluente do Alcântara, no Canal da Paulo Jorge Corrêa, no Canal Palmeiras e no Afluente do Marimbondo.

"Ao todo, o programa já atuou em uma extensão de 10.478 m² e retirou cerca de 55.856 m³ de sedimento da região. Atualmente, o Inea avalia a possibilidade de dar início a novas frentes de trabalho no município", disse em nota.