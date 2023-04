Dia Mundial da Terra terá 'Arrastão Ecológico' na Praia de Charitas, Niterói

O Dia Mundial da Terra será marcado neste domingo (23), em Niterói, com um grande “arrastão ecológico” na Praia de Charitas. Com o tema “Lixo & Plástico Zero”, o mutirão, com início às 8h30, vai reunir ambientalistas e moradores convocados pela Coalizão Ambiental de Niterói (COANI), com apoio da União de Síndicos de Charitas e vários órgãos. Os organizadores vão mostrar a origem do lixo flutuante e como ele impacta os animais marinhos e o que pode ser feito para evitar isso.

Para participar do evento, que ficará concentrado em frente ao quiosque 13 e à garagem subterrânea de Charitas (Restaurante Siri) basta se inscrever e levar uma garrafinha ou copo reutilizável para água; protetor solar, chapéu/boné; luvas reutilizáveis (o evento vai oferecer também); e, usar calçado fechado (tênis). A inscrição é fácil e gratuita e pode ser feita no link Bit.ly/EcoArrastao.

"Vamos todos juntos proteger o planeta que tanto amamos e que estamos preparando para as futuras gerações", explica o ambientalista Luiz Rodrigues.

Durante o “arrastão ecológico”, os voluntários também vão limpar e revitalizar o Pomar de Charitas, ao lado do quiosque 13, que há muito tempo não passa por serviços de revitalização e está cheio de plantas exóticas. No local também haverá diversão para as crianças e café da manhã para as famílias no quiosque (preços de tabela). A concentração no local começa às 8h30 e o evento vai até às 11h30. Os organizadores e apoiadores vão oferecer baldes para a coleta de material e algumas luvas. Todo o lixo recolhido será pesado ao final do evento.

A Praia de Charitas é uma das mais procuradas de Niterói. Tem vários quiosques e se transformou há pouco tempo no maior polo brasileiro de canoas havaianas, com 14 clubes instalados junto aos quiosques. O local também conta com um espaço (que os moradores tentam transformar em parque) usado para pouso de parapentes e atividades de aeromodelismo. Mais informações sobre o evento no telefone 99199-1156 (Luiz).