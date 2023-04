MetrôRio abre inscrições para vagas de agente de segurança voltadas exclusivamente a mulheres

As novas agentes femininas atuarão na segurança do sistema metroviário - Foto: Divulgação

As novas agentes femininas atuarão na segurança do sistema metroviário - Foto: Divulgação

O MetrôRio está com inscrições abertas até o próximo domingo (23/04) para vagas de agente de segurança. As oportunidades são exclusivas para mulheres que tenham interesse na área de segurança. Serão selecionadas 20 agentes femininas, que farão um curso de formação na área na sede da empresa. O treinamento terá a duração de seis meses, incluindo aulas teóricas e práticas divididas em 24 módulos diversos, como: noções de direito, eletricidade básica, defesa pessoal, combate a incêndio, primeiros socorros e condução de pessoas com deficiência, por exemplo. As etapas de avaliação incluem prova escrita, oral e prática, de acordo com cada módulo.

As novas agentes femininas atuarão na segurança do sistema metroviário, além da manutenção da integridade física de clientes e colaboradores, assistência às demandas diárias de clientes, retirada de objetos caídos na via e no atendimento às pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial e/ou mobilidade reduzida. O processo seletivo para agente de segurança feminina também tem como objetivo promover ainda mais a diversidade e a inclusão na empresa, valorizando a atuação das mulheres e fortalecendo a presença deste público em posições tipicamente ocupadas por homens.

Para participar da seleção, basta acessar este link. As interessadas precisam ter Ensino Médio completo e disponibilidade total de horário para trabalhar em regime de escala. Não é obrigatório ter experiência na função, mas ter trabalhado como segurança será um diferencial. O processo seletivo é composto por prova de português e raciocínio lógico, avaliação comportamental, dinâmica de grupo, curso básico de energia com duração de dois dias, entrevista com gestores, testes de aptidão física e avaliação psicotécnica.

A empresa oferece, além do salário, benefícios como vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, assistência médica e odontológica, auxílio creche, seguro de vida, ginástica laboral, previdência privada e participação nos resultados ou lucros.

SERVIÇO

Processo seletivo para formação de novas agentes de segurança com vagas voltadas exclusivamente a mulheres

Período de inscrição: até domingo (23/04)

Onde se inscrever: neste link