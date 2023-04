Maricá recebe primeiros jogos do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia

Maricá recebeu ontem (20) os 24 jogos iniciais da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia de 2023, na arena montada na Avenida João Saldanha, Barra de Maricá. Ao todo, 32 equipes participam do torneio, que acontece até domingo (23) nas categorias juvenil e adulto (masculino e feminino). O local receberá, também, a 1ª etapa do Global Tour Beach Handball, torneio da Federação Internacional de Handebol (IHF), entre os dias 26 e 30 de abril.

O evento tem apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). Nesta sexta-feira (21), acontecem as partidas do juvenil com as fases de semifinal e final. Os jogos decisivos estão previstos para às 11h20, no feminino, e às 12h, no masculino.

“Maricá é uma cidade que tem vivido a prática esportiva como um valor importante para o município. Esse evento movimentará positivamente a economia da cidade em diversos aspectos, tanto para o setor hoteleiro quanto para os bares e restaurantes. Ainda iremos realizar oficinas nas escolas da rede pública de ensino com atletas da Seleção Brasileira ensinando técnicas para iniciação na modalidade”, disse o prefeito Fabiano Horta.

A arena montada na Barra de Maricá, que tem entrada gratuita, é a maior já vista em um evento da modalidade, com capacidade para cerca de 3.500 pessoas. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches, o evento dará visibilidade para o município.

“Hoje iniciamos mais um evento esportivo que tem tudo para ser um sucesso! O Circuito Brasileiro de Handebol de Praia trouxe mais de 30 equipes para a nossa cidade e na próxima semana teremos o Grand Tour, que será extremamente importante para consolidarmos Maricá como capital da modalidade”, disse.

Maricá, capital do handebol de praia

Partidas de semifinal e final acontecem nesta sexta-feira (21) | Foto: Evelen Gouvêa

Maricá vem se consolidando como a capital do handebol de praia. No ano passado, o local sediou a Copa do Brasil Juvenil e Adulto, o Campeonato Brasileiro de Seleções e também o Desafio Internacional, que, além do Brasil, teve participação dos Estados Unidos e da Argentina.

A atleta e treinadora da equipe Gaha, Maria Luiza, 23 anos, de São Bernardo do Campo (SP), elogiou o local e a arrumação do evento. “Este projeto tem um grande significado para a modalidade e para nós que somos treinadores e atletas. Está tudo muito lindo e bem organizado. Estamos bem felizes em fazer parte desse grande evento. O handebol significa muito para mim”, comentou.

Já Mariane Hanthequeste, 21 anos, moradora de Itaboraí e treinadora da equipe juvenil ILGC/CESP, comentou sobre a importância do esporte. “Hoje estamos avançando e participando de um grande circuito. Pratico handebol de praia tem mais ou menos sete anos e, essa prática, vai além do esporte. Maricá, mais uma vez, está de parabéns pela organização e arrumação do evento”, expôs a atleta.

Esporte fomenta o turismo na cidade

Em setembro de 2022, a cidade sediou o "Maricá Capital Nacional do Handebol de Praia" com a realização do Campeonato Brasileiro de Seleções, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca – as três competições nas categorias adulto e juvenil – e o Desafio Internacional, com Brasil x Argentina no feminino e Brasil x EUA no masculino. O grande evento reuniu cerca de dez mil pessoas na altura da Rua 13, na Praia da Barra, para assistir aos jogos, fomentando o turismo esportivo na cidade. .

Devido ao aumento do fluxo de turistas, a capacidade de hospedagem de hotéis e pousadas do município chegou a 95% dos leitos ocupados. Foram reservados 560 quartos nos hotéis e pousadas da cidade para as equipes técnicas dos times participantes.