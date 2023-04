Guardas recuperam busto do marinheiro Marcílio Dias no Centro do Rio

Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) impediram o furto de um busto de bronze do marinheiro Marcílio Dias, na Avenida Presidente Vargas, altura do número 2.205, no Centro da cidade.

Os agentes faziam patrulhamento na região e flagraram um homem tentando furtar o monumento. Mas, de acordo com as equipes, ele se assustou com a chegada dos agentes e fugiu abandonando o monumento, que foi recuperado e levado para a 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado.

A Secretaria Municipal de Conservação resgatou a peça, levou para um lugar seguro e irá avaliar se houve danos.