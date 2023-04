Polícia Civil interdita lar de idosos em Sepetiba e prende proprietária do estabelecimento

Policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (19), a proprietária de um lar de idosos em Sepetiba, na Zona Oeste da capital do Rio, e interditaram o local.

A ação foi realizada após denúncia. As equipes foram ao asilo e encontraram dez idosos em situação precária e diversas irregularidades. Além disso, de acordo com as investigações, eles tiveram cartões bancários retidos pela proprietária do estabelecimento.

A operação contou com apoio de agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) e técnicos da Secretaria de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro.