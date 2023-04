Acidente entre caminhão e carro deixa feridos em Icaraí

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Niterói, o caminhão colidiu com um carro, que perdeu o controle e bateu no muro de um prédi - Foto: Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Niterói, o caminhão colidiu com um carro, que perdeu o controle e bateu no muro de um prédi - Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro, no início da tarde desta quinta-feira (20), em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, deixou quatro pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Niterói, o caminhão colidiu com um carro, que perdeu o controle e bateu no muro de um prédio. O acidente aconteceu na Rua Geraldo Martins, esquina com a Rua Cinco de Julho.

Duas vítimas, com ferimentos leves, foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. As outras duas recusaram atendimento.