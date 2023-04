Feriado no Rio: fluxo intenso de carros gera trânsito e pontos de retenção

Nesta quinta-feira (20), o trânsito na saída do Rio para o feriado de Tiradentes já começa a apresentar pontos de retenção. O fluxo de veículos é intenso em diferentes pontos da capital e vias em direção a outras cidades fluminenses.

A ponte Rio-Niterói apresentava fluxo intenso no sentido Niterói, por volta das 17h20. O tempo de travessia estava em 43 minutos. Na Rodovia Presidente Dutra, o trânsito também era intenso na altura de Piraí, no sentido São Paulo. Já a Rodovia Rio-Santos apresenta fluxo normal.

Situação das principais saídas:

Ponte Rio-Niterói: travessia para Niterói feita em 42 minutos (o mínimo é de 13 minutos). Acesso sentido Niterói com lentidão;

Niterói-Manilha (BR-101): pontos de lentidão do km 300 ao km 293, entre São Gonçalo e Itaboraí, no sentido Espírito Santo;

Via Dutra (BR-116): trânsito também era intenso na altura de Piraí, no sentido São Paulo;

Rodovia Rio-Santos: fluxo normal;

Via Lagos (RJ-124): tráfego normal;

Linha Vermelha: No sentido Baixada Fluminense, retenções no trecho entre o Fundão e o Galeão. Já no sentido Centro, trânsito com retenções desde o Fundão;

Linha Amarela: trânsito lento no sentido Fundão, do acesso 7, em Bonsucesso, à saída 9B, Av. Brasil; também no sentido Fundão, trânsito lento da saída Tn da Covanca ao acesso Água Santa;

Avenida Brasil: tráfego normal;

Viaduto do Gasômetro: tráfego normal.