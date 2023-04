Prefeitura de Niterói anuncia obras no Mário Monteiro a partir desta quinta-feira (20)

O ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou que, a partir desta quinta-feira (20), a Unidade de Pronto Atendimento Mário Monteiro, em Piratininga, passará por reformas previstas pelo Plano Niterói 450 anos. Ele e a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, estiveram, nesta quarta-feira (19), no local para uma vistoria.

“Viemos aqui a pedido do meu amigo prefeito Axel Grael para fazer uma vistoria e, a partir de amanhã, vamos ter aqui uma obra de melhoria da unidade. Isso vai dar uma melhor condição de atendimento. Esses investimentos na Saúde são uma prioridade do governo do prefeito Axel e sempre têm que ser prioridade, pois a Saúde é a proteção da vida das pessoas”, disse Rodrigo Neves, que destacou ainda que a última grande intervenção que a unidade recebeu foi em 2015, quando, além da reforma geral, o local foi ampliado em 40%, sendo enquadrado no projeto de UPA.

O secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, explicou as intervenções que a unidade passará.

“Nesta obra vamos recuperar a cobertura, a fachada e as paredes internas, incluindo a recuperação da climatização dos ambientes”, conta Vicente.

A secretária de Saúde, Anamaria Schneider, destacou a importância das obras para o Mário Monteiro.

“As intervenções realizadas na unidade vão permitir que possamos atender melhor a população, com mais conforto e segurança para todos. É uma demonstração do nosso compromisso em oferecer uma saúde pública de qualidade e acessível para todos”, disse Anamaria.

Até 2024, apenas na Saúde, a Prefeitura de Niterói vai investir cerca de R$ 260 milhões em obras em toda a rede de atendimento, além de R$ 25 milhões na modernização dos equipamentos e na renovação do parque tecnológico das unidades de saúde. No total, o Plano Niterói 450 prevê cerca de R$ 2 bilhões em investimentos até o final de 2024, em áreas como Saúde, Educação, Comunidades, Clima & Resiliência, entre outros.

Em 2023, serão iniciadas as obras dos PMF Leopoldina, Vila Ipiranga, Engenho do Mato, Caramujo, Ilha da Conceição e Nova Brasília. Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado e segunda fase da Policlínica de Especialidade Sylvio Picanço. Na área hospitalar e de urgência e emergência, serão iniciadas as obras na Central de Regulação do SAMU, do Hospital Getulinho, Hospital Carlos Tortelly, Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e Hospital Orêncio de Freitas.

Entre outras autoridades, o secretário da Regional Oceânica, Binho Guimarães, também estava presente na visita.