Tenda Espírita São Lázaro prepara celebração para o dia de São Jorge em SG

No próximo sábado (22), a Tenda Espírita São Lázaro irá realizar um evento, com entrada gratuita, a partir das 19h, para celebrar o Dia de São Jorge, oficialmente comemorado no dia 23 de abril. A instituição está preparando uma grande "gira" em homenagem ao Santo Guerreiro, que na Umbanda e no Candomblé é chamado de Ogum, orixá que representa a força nas lutas.

A festa também marca o aniversário da Tenda, que completa 29 anos no bairro Pita, em São Gonçalo. O local fica na Rua Dr. Pio Borges, 2181, casa 2.

A instituição está preparando uma grande "gira" em homenagem ao Santo Guerreiro | Foto: Divulgação

O Zelador da Tenda Espírita São Lázaro do Pita e autor do Projeto do Museu da Umbanda em São Gonçalo, Pai Fernando D´Oxum, fala sobre o significado dessa celebração para ele.

"A data da comemoração da festa de São Jorge é uma vitória sobre todas as dificuldades, pois São Jorge representa a vitória do bem contra o mal, da sorte contra o azar, da saúde contra a doença e finalmente a vitória da sabedoria sobre o obscurantismo. Cada devoto de São Jorge é emponderado com as armas fictas que esse santo poderoso guarda os que nele acreditam", afirma.

Pai Fernando D´Oxum também acredita que "a festa de São Jorge é a Alegria do Povo e a festa da comunhão, das mesas de Feijoada e cerveja branca, que representam a fartura e a comunidade unida".

Sendo um dos santos com maior devoção no Brasil, São Jorge sempre foi muito querido e celebrado pelo povo carioca. No ano de 2019, inclusive, através de um decreto governamental, passou a ser, ao lado de São Sebastião, padroeiro oficial do Rio de Janeiro.

A Alvorada de São Jorge se inicia às 5h do dia 23, com intensa queima de fogos. A pirotecnia "oficial" acontece em torno da Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte do Rio, mas por todo o estado, onde é feriado, é possível escutar o barulho em tom de celebração.