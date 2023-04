Escolas terão o "Botão do Pânico" em 14 dias

Após reunião, nesta manhã de quinta-feira (20), o vice-governador Thiago Pampolha redefiniu entrega do aplicativo Rede Escola com o botão do pânico, em até 14 dias. O aplicativo tem como objetivo o acesso às forças de segurança em caso de emergência.

Pampolha tranquilizou os pais, no dia de hoje, afirmando que o governo do Estado está trabalhando para garantir total segurança às crianças nas escolas. E que as redes sociais estão sendo monitoradas pela polícia e por lideranças do governo.

A data de 20 de abril estava sendo propagada nas redes sociais como mais um dia de ataque às escolas.

Houve apenas duas ocorrências , uma em Niterói e outra em São João do Meriti, de alunos com armas brancas, mas ninguém ferido.