Após anúncio de massacre, pais evitam mandar filhos a aula neste 20 de abril

Unidades de ensino em todo o Brasil estão reforçando a segurança das escolas nesta quinta-feira (20) após informação de que alguns ataques foram agendados para o dia de hoje. A data, escolhida propositalmente, tem relação com o Massacre de Columbine, ataque feito há 24 anos na Escola Secundária Columbine, nos Estados Unidos, no dia 20 de abril. O massacre vitimou 15 pessoas, entre elas, estudantes e funcionários.

Nesta quinta-feira, alguns pais optaram por não levar seus filhos às escolas | Foto: Filipe Aguiar

Nesta quinta-feira, alguns pais optaram por não levar seus filhos às escolas, mesmo as que não estão sob suspeita de ataque. Ainda assim, o patrulhamento e as rondas ostensivas continuam sendo feitos ao redor de algumas das escolas no município de Niterói e São Gonçalo. Além da assistência pelos órgãos de segurança, alguns pais também fazem o monitoramento da movimentação nas escolas enquanto aguardam seus filhos.

Nas plataformas digitais, os responsáveis também mantêm o controle através de grupos no WhatsApp, eles disseminam entre si informações sobre seus filhos e acerca da rotina escolar. As escolas, como medida de segurança, não estão autorizando a entrada dos responsáveis para que os portões se mantenham sempre fechados.

Escola Liceu Nilo Peçanha, sob patrulha, no centro de Niterói | Foto: Filipe Aguiar

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, algumas programações estão sendo realizadas nas escolas nesta quinta, com objetivo de integrar os alunos.

‘’Durante esta semana, todas as escolas estão trabalhando projetos pedagógicos visando a promoção da paz, com culminância nesta quinta-feira (20). As atividades envolvem toda a comunidade escolar, com rodas de conversas, musical da paz, cartas de afeto, entre outras dinâmicas que promovem a empatia, o amor, a esperança e bons sentimentos.’’

Algumas programações estão sendo realizadas nas escolas nesta quinta, com objetivo de integrar os alunos | Foto: Filipe Aguiar

Apesar das tentativas de acalento à população, os pais continuam preocupados. ‘’Eu tive que mandar um hoje porque ele tinha prova, mas o outro eu deixei em casa porque eu estou com medo." explicou Simone Cabral, avó de dois alunos do Colégio Estadual Santos Dias, localizada no bairro Neves, em São Gonçalo. A responsável, passou orando pelos muros da escola enquanto ia a caminho do seu trabalho.

Em Niterói, a Prefeitura informou que apesar de estar reforçando as rondas escolares, nenhuma unidade de ensino do município está sob ataque de ameaça, portanto a orientação é de manutenção das atividades. A prefeitura informou ainda que os cidadãos podem utilizar o número 153 para denúncias.

Recentemente, o governo federal também abriu o novo canal de denúncias intitulado como Escola Segura em mj.com.br/escolasegura.

Investigação

Um adolescente de São Gonçalo é investigado pela Operação Escola Segura - criada com o intuito de monitorar e identificar os suspeitos de ataques escolares- por estar envolvido junto com outros menores, na tentativa de um dos ataques planejados.

Prefeituras reforçam a segurança

As atividades envolvem toda a comunidade escolar, com rodas de conversas, musical da paz, cartas de afeto, entre outras dinâmicas que promovem a empatia, o amor, a esperança e bons sentimentos.Além disso, é importante salientar que, no ano de 2023, o tema principal que está sendo trabalhado em toda a rede é "Pensando a Escola em seu Circuito de Afeto", com foco no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais dos alunos, tendo em vista a diversidade humana.

Niterói

A Secretaria Municipal de Educação de Niterói informou que está trabalhando de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, que reforçou o patrulhamento ostensivo no entorno das unidades. A Prefeitura de Niterói conta com equipes da Ronda Escolar, formada por Guardas Municipais, especificamente voltada para o ordenamento das escolas.

A Secretaria reitera que não houve nenhuma ameaça a escolas específicas e a orientação é de manutenção das atividades.

A Educação também está em contato permanente com as polícias Militar e Civil, que através do seu serviço de inteligência monitora qualquer possível ameaça.

Nas unidades, a equipe pedagógica tem intensificado a cultura da paz, com atividades que trabalham a afetividade e reforçam o quanto a escola é um lugar seguro, confiável e acolhedor.

A Prefeitura ainda informa que o cidadão pode utilizar o número 153 para denúncias. Recentemente, o governo federal também abriu uma nova linha de segurança nas escolas em mj.com.br/escolasegura.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*