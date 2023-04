Pai dos quíntuplos capixabas morre após luta contra o câncer

Jayme Reisen, de 40 anos, conhecido como Pai dos quíntuplos capixabas, não resistiu a luta contra o câncer e morreu nesta quarta-feira (19), em um hospital. A notícia do falecimento foi dada pela esposa, Mariana Mazzeli, através das redes sociais nesta quinta-feira (20).

"É com uma profunda dor que dilacera o meu coração nesse momento que venho aqui comunicar que o meu amor, nosso guerreiro, nos deixou ontem às 23h45, em uma passagem serena e tranquila, onde ele finalmente descansou nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo.Nossa história foi uma linda história de amor e levarei para sempre em meu coração (...) Obrigada pelos nossos filhos, são eles que serão o meu combustível para seguir em frente, com muita fé em Deus e esperança de dias melhores. Você viverá para sempre dentro de mim.", escreveu Mariana.

Ele estava internado em um hospital de São Paulo e lutava em tratamento contra um câncer, descoberto no ano passado.